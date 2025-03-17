 القصف الإسرائيلي دمر 81 مسجدا كليا في رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القصف الإسرائيلي دمر 81 مسجدا كليا في رفح

غزة - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 مارس 2025 - 4:00 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مارس 2025 - 4:00 م

دمر القصف الإسرائيلي 81 مسجدا كليا في مدينة رفح جنوب غزة، وفق بلدية رفح اليوم الاثنين.

وقالت بلدية رفح، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "81 مسجداً دُمر كلياً في مدينة رفح وباقي المساجد تعرضت لأضرار جسيمة خلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وكان رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي أعلن يوم 19 يناير الماضي، أن مدينة رفح أصبحت رسميا مدينة منكوبة نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 8 أشهر.

ودعا الصوفي حينها إلى إطلاق خطة طوارئ شاملة لإعادة إعمار المدينة وإصلاح البنية التحتية المتضررة.

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