تنظيم الاتصالات: ندرس مقترح لإطلاق خطوط محمول بمحتوى مخصص للأطفال

قال المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الإنترنت بات ركيزة أساسية، في ظل التقدم في خدمات الاتصالات وشبكات الألياف الضوئية وتقنيات الجيل الخامس، مشيرا إلى أن اعتمادية الأطفال على الإنترنت بنسبة كبيرة بات يشكل خطورة.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن الإحصائيات تظهر وجود نحو 30 مليون طفل في مصر من سن 6 إلى 18 عاما يستخدمون الإنترنت؛ منهم 14.5 مليون في الفئة من 6 إلى 11 عاما، و15.5 مليون في الفئة من 11 إلى 18 عاما.

ولفت إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تعقد جلسات استماع بحضور وزارات الاتصالات والتضامن والإعلام والثقافة، والأوقاف، لصياغة قانون وتشريع ينظم دخول الأطفال على الإنترنت.

واستشهد بتجارب أستراليا التي منعت الأطفال دون سن 16 عاما من دخول مواقع التواصل الاجتماعي حتى بموافقة الوالدين، بالإضافة إلى قيود مكانية مثل المدارس كما في دول مثل السويد وإسبانيا وماليزيا، وقيود زمنية في أوقات معنية كما في الصين وكوريا الجنوبية.

وكشف عن مقترح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتوفير «خطوط محمول مخصصة للأطفال» تضمن وصولهم إلى المحتوى المواكب لفئاتهم العمرية والمفيد لهم، مع حجب تلقائي للمحتوى الضار أو الألعاب غير المناسبة.

وأكد أن الجهاز بدأ العمل على «الحلول الفنية» لهذا المقترح، بالتوازي مع استمرار العمل على الإطار التشريعي بمجلس النواب، لافتا إلى أن الشركات العالمية توفر نسخة مخصصة للأطفال من منصاتها مثل «يوتيوب».

وشدد على أهمية على دور الإعلام والمدرسة والأسرة في تعظيم فوائد الإنترنت وتقليل مخاطر الاستخدام غير الآمن للأطفال، إلى جانب الإطار التشريعي، والجوانب الفنية لتنفيذ المقترح.