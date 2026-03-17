إندونيسيا تبقى على معدل الفائدة بدون تغيير

أبقى البنك المركزي الإندونيسي على معدل الفائدة بدون تغيير، حيث يتابع صانعو السياسات تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد والعملة المحلية "الروبية".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك أبقى على معدل الفائدة عند 4.75% اليوم الثلاثاء، مثلما توقع 30 اقتصاديا في استطلاع لبلومبرج.

ويشار إلى أن البنك المركزي الإندونيسي ثبت معدل الفائدة منذ أكتوبر الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي بيري وارجيو، إن الحرب في الشرق الأوسط تفاقم من التوقعات لكل من الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، كما أن مساحة التخفيف النقدي تتقلص قي أنحاء العالم.

وأضاف أن البنك المركزي في حاجة لتوقع تداعيات الحرب على الاقتصاد الإندونيسي والأسواق المالية والتعامل معها من أجل الحفاظ على زخم النمو.