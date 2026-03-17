مكافحة الإدمان: 5 آلاف مكالمة لطلب العلاج من الإدمان بعد أسبوع من إطلاق إعلان «أنت أقوى من المخدرات أنت قادر»

شهد الإعلان الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ضمن المرحلة الجديدة من حملة “أنت أقوى من المخدرات” تحت عنوان “أنت قادر” تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد مشاهدات الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 15 مليون مشاهدة خلال الأسبوع الأول من إطلاق المرحلة الجديدة للحملة، كما شهد الإعلان تفاعلاً واسعاً على منصات تويتر وفيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، حيث جاءت غالبية التعليقات مؤيدة لجهود مكافحة الإدمان.

كما ارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن 16023 التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى ما يقرب من 5000 مكالمة لطلب العلاج من الإدمان، ما يعكس تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتشجيع المرضى على التقدم للعلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن.

وتقدم المراكز خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجاناً وفي سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية.

ويأتي إطلاق المرحلة الجديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" تحت عنوان "أنت قادر.. مش ممكن أرضى إن عمري يضيع وأنا بتفرج عليه، وكأنه فيلم اتعرض ومليش ولا مشهد فيه.. مش هقبل أسيب نفسي يوم مربوط في وهم وخيال"، في إطار تنفيذ المكون الوقائي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي تم إطلاقها برعاية رئيس الجمهورية، ويجري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وتتضمن المرحلة الجديدة للحملة إعلاناً للتوعية بخطورة تعاطي المواد المخدرة.