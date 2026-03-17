هيئة الدواء: ما يتردد عن زيادة أسعار أدوية السكر غير صحيح

أكدت هيئة الدواء المصرية عدم صحة ما تم تداوله عبر أحد المواقع بشأن زيادة أسعار أدوية مرض السكر، وتحديدًا سعر الإنسولين «أبيدرا»، مشددة على أن هذه الأخبار تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ما تم نشره حول رفع سعر علبة الإنسولين بنحو 250 جنيهًا خلال الشهر الجاري غير صحيح.

وأوضحت الهيئة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أن آخر تحريك لأسعار بعض مستحضرات الإنسولين كان خلال العام الماضي، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، ولم يتم تحريك أسعار الإنسولين منذ أكثر من عام.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، مؤكدة إمكانية التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة للاستفسار عن أي معلومات تتعلق بالأدوية وأسعارها.