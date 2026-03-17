الجيش اللبناني: إصابة 5 جنود جراء غارة إسرائيلية

أفاد الجيش اللبناني، بإصابة 5 جنود، بينهم اثنان في حالة خطرة، جراء غارة إسرائيلية على منطقة قعقعية الجسر – النبطية، جنوب البلاد.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إصابة 5 عسكريين بجروح مختلفة، اثنان منهم في حال خطرة، في منطقة قعقعية الجسر – النبطية؛ نتيجة غارة إسرائيلية معادية أثناء تنقلهم بواسطة سيارة ودراجة نارية، ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على متنها عسكري في الجيش، كما استهدفت غارة ثانية سيارة وسط البلدة بداخلها 4 عسكريين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، الدفع بالمزيد من قواته للتوغل في جنوب لبنان، وذلك في إطار خطته لـ«توسيع المنطقة العازلة» التي بدأ في إنشائها عقب اندلاع حرب إيران، وتبادل الهجمات مع حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن «الفرقة 36»، التي بدأت عملية توغل في جنوب لبنان الأسبوع الماضي، بدأت في الأيام الأخيرة، في «عملية برية محددة الأهداف نحو هدف إضافي».

وأضاف الجيش أنه شن غارات جوية مكثفة، وقصفاً مدفعياً عنيفاً قبل تقدم القوات إلى المنطقة. وقال إن العمليات البرية الجارية تهدف إلى توسيع ما أسماه بـ«منطقة الدفاع الأمامية»، على حد وصفه.

وأشار إلى أن الفرقة الإقليمية 91، نفذت الاثنين، «عملية برية محددة الأهداف» في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. وذكر أن فرقة الاحتياط 146، «لا تزال منتشرة في وضعية دفاعية في القطاع الغربي من جنوب لبنان»، وفق تعبيره.

وأشارت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر المزيد من القوات في جنوب لبنان وتوسيع المنطقة العازلة بشكل أكبر لـ«إبعاد تهديد حزب الله عن الحدود».