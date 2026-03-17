روبيو يوعز للدبلوماسيين الأمريكيين بحث الدول على إجراءات ضد إيران

قالت شبكة "أي بي سي نيوز"، الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أوعز لدبلوماسييه العاملين في دول مختلفة، لحث الحكومات على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة "تزايد مخاطر الهجمات المرتبطة بإيران".

وبحسب خبر استند إلى مراسلات داخلية حصلت عليها الشبكة الأمريكية، أُرسلت هذه التعليمات سرا إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية ضمن طلب تحرك بعنوان "تزايد المخاوف بشأن أنشطة الحرس الثوري الإيراني".

وجاء في المراسلات توجيه للدبلوماسيين الأمريكيين بإيصال هذه الرسالة إلى أعلى المسئولين في الدول التي يعملون فيها بحلول 20 مارس الجاري.

وطُلب في المراسلات تنفيذ خطوات عاجلة تهدف إلى تقليص قدرات إيران والجماعات الموالية لها على شن هجمات، مع التأكيد على أهمية التحرك الجماعي في مواجهة "تزايد مخاطر الهجمات".

وورد في المراسلات بحسب "أي بي سي نيوز": "نرى أن النظام الإيراني أكثر استجابة تجاه الإجراءات المشتركة مقارنة بالخطوات الأحادية، وأن الضغط الجماعي سيكون أكثر فاعلية في تغيير سلوك النظام".

وذكرت "أي بي سي نيوز" أن الدبلوماسيين العاملين في الدول التي لا تصنِّف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله "منظمات إرهابية" طُلب منهم حث حكوماتها على "اتخاذ خطوات سريعة" بهذا الصدد.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.