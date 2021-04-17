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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

سارة حمزة
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 10:44 ص | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 10:44 ص

استقرت أسعار الخضروات و الفاكهة في تعاملات اليوم، وفقاً لأسعار الجملة في سوق العبور، وجاءت الأسعار المتداولة طبقاً لآخر التحديثات علي النحو التالي:

 

الطماطم من 1.5 إلي 2.35 جنيه.

 

البطاطس من 1.5 إلي 3 جنيهات.

 

البصل بين 1.5 إلي 4.25 جنيه.

 

الكوسة بين 3 إلي 6 جنيهات.

 

الفاصولياء بين 5 إلي 9 جنيهات.

 

الباذنجان البلدي من 2 إلي 5.5 جنيه.

 

الفلفل الرومي البلدي من 3 إلي 6 جنيهات.

 

الفلفل الحامي البلدي من 3إلي 6 جنيهات.

 

الخيار البلدي من 2 إلي 5 جنيهات.

 

الملوخية من 5 إلي 7 جنيهات.

 

وجاءت أسعار الفاكهة علي النحو التالي:

 

البرتقال الصيفي من 2 إلي 4 جنيهات.

 

اليوسفي من 4 إلي 7 جنيهات.

 

الليمون البلدي من 6 إلي 20 جنيه.

 

الجوافة من 4 إلي 7 جنيهات.

 

الرمان من 7 إلي 11 جنيهًا.

 

الفراولة من 4 إلي 7 جنيهات.

 

الكانتالوب من 3 إلي 5 جنيهات.

 

وتعتبر هذه الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.

 


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