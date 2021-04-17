تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

استقرت أسعار الخضروات و الفاكهة في تعاملات اليوم، وفقاً لأسعار الجملة في سوق العبور، وجاءت الأسعار المتداولة طبقاً لآخر التحديثات علي النحو التالي:
الطماطم من 1.5 إلي 2.35 جنيه.
البطاطس من 1.5 إلي 3 جنيهات.
البصل بين 1.5 إلي 4.25 جنيه.
الكوسة بين 3 إلي 6 جنيهات.
الفاصولياء بين 5 إلي 9 جنيهات.
الباذنجان البلدي من 2 إلي 5.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي من 3 إلي 6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 3إلي 6 جنيهات.
الخيار البلدي من 2 إلي 5 جنيهات.
الملوخية من 5 إلي 7 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة علي النحو التالي:
البرتقال الصيفي من 2 إلي 4 جنيهات.
اليوسفي من 4 إلي 7 جنيهات.
الليمون البلدي من 6 إلي 20 جنيه.
الجوافة من 4 إلي 7 جنيهات.
الرمان من 7 إلي 11 جنيهًا.
الفراولة من 4 إلي 7 جنيهات.
الكانتالوب من 3 إلي 5 جنيهات.
وتعتبر هذه الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.