استقرت أسعار الحديد والأسمنت في سوق الجملة في بداية تعاملات اليوم، وجاءت أسعار الحديد علي النحو التالي:

حديد عز 13700 جنيه.

حديد بشاي 13500 جنيه.

حديد العتال 13450 جنيها.

حديد المراكبي 13300 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه.

حديد العشري 13300 جنيه.

حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت علي النحو التالي:

أسمنت المسلح 925 جنيها.

أسمنت النصر 880 جنيها.

أسمنت لافارج للأسمنت "المخصوص" 895 جنيها.

أسمنت السويس 915 جنيها.

أسمنت حلوان 915 جنيها.

أسمنت مصر بني سويف 900 جنيه.

وترتبط هذه الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعار استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.