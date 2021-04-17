أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، بأن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة حتى الساعة 06:41 صباح اليوم السبت، بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 31.6 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد مماثلا لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 0.2%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 3.71 مليون حالة، بارتفاع طفيف عن نفس التوقيت أمس.

كما شهدت ولاية كاليفورنيا، أكبر عدد من الوفيات التي جرى الإبلاغ عنها في الأربع وعشرين ساعة الماضية بوفاة 114 شخصا.

وشهدت ولاية ميشيجن زيادة بنسبة 1.1 % في عدد الإصابات من نفس الفترة أمس ليرتفع الإجمالي إلى 867 ألفا و624 حالة.