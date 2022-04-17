حمادة هلال يصور المشاهد الأخيرة من المداح 2

يواصل الفنان حمادة هلال، اليوم الأحد، تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "المداح 2"، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي المخرج أحمد سمير فرح من تصوير جميع مشاهد المسلسل مع نهاية الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يواصل فيه أيضا عمليات مونتاج ومكساج الحلقات العشر الأخيرة.

"المداح 2"، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، كمال أبو رية، سهر الصايغ، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجى، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

وكان الجزء الأول من مسلسل "المداح" قد عرض في رمضان 2021، وشارك في بطولته حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، ومحمد الصاوى.