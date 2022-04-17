



جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الانباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد.



وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات، والعدوان الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس، والتصعيد المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، والمساس بحرية العبادة في كنيسة القيامة.



وأكد الرئيس التركي خلال اتصاله بالرئيس عباس، موقف تركيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضه للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومقدساته، خاصة خطورة ما يجري من اقتحامات واعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.



وأشار الرئيس أردوغان، إلى أن تركيا ستقوم بإجراء اتصالات مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد الإسرائيلي واحترام حرمة المقدسات، خاصة في شهر رمضان المبارك.



بدوره، حذر الرئيس عباس من خطورة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمة الشهر الفضيل، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات مكثفة، لاتخاذ ما يلزم من قرارات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، إضافة إلى الاتصالات الدولية التي يجريها بهذا الصدد.



وخلّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الإصابات في صفوف المصلين والمعتكفين داخل المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحامه لعدة ساعات صباح اليوم الأحد، ومحاصرة المرابطين داخل المصلى القبلي.



وفي هذا السياق، أصيب ما لا يقل عن 19 مواطنا بينهم نساء، واعتقل خمسة آخرون، إثر اعتداءات قوات الاحتلال على المتواجدين في المسجد الأقصى، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري.



وذكرت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أن طواقمها تعاملت مع 19 إصابة خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المتواجدين في باحات المسجد الأقصى ومصلياته، نقلت 5 منها للمستشفى، مؤكدة منع الاحتلال لطاقمها من الدخول للمسجد.



وكانت قوات الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة، اقتحمت صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات، لتوفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى لمناسبة ما يسمى عيد «الفصح العبري».



وأفادت وكالة الأنباء «وفا»، بأن قوات الاحتلال لاحقت النساء واحتجزتهن في منطقة صحن قبة الصخرة، والرجال في المسجد القبلي، لإفراغ ساحات الأقصى من المصلين والمرابطين، وفرضت تقييدات على دخول المواطنين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخوله.