حسان العربي: استئناف عرض «زقاق المدق» على مسرح البالون في عيد الفطر

قال الفنان حسان العربي، أحد أبطال العرض المسرحي "زقاق المدق"، اليوم /السبت/، إن المسرحية سيستأنف عرضها على مسرح البالون بدءا من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف العربي أن جميع أبطال المسرحية سيشاركون في عرض عيد الفطر دون تغيير.

كان الستار قد أسدل في شهر يناير الماضي بعد نجاح جماهيري كبير حققه العرض المسرحي "زقاق المدق".

والمسرحية بطولة كل من حسان العربى، دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، بثينة رشوان، كريم الحسينى، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبدالرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، وصابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

وتعد "زقاق المدق" واحدة من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقة المتفرعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحى الأزهر الشريف بالقاهرة.

وتدور أحداث الرواية فى هذا الزقاق الصغير فى أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائى حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية، تدور أحداث القصة فى فترة الأربعينيات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين.