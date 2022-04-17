محافظ المنوفية يتفقد عمارات «سكن كريم» ضمن مبادرة حياة كريمة

اختتم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية بمركز ومدينة أشمون، بتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بقرية منيل دويب؛ للوقوف على آخر المستجدات وتقديم التيسيرات والدعم اللازم للمشروع القومي.

وتفقد أبو ليمون الأعمال الإنشائية لعمارات سكن كريم، وذلك بعدد 5 عمارات سكنية بإجمالي 40 وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن كريم؛ لتوفير سكن لائق للأسر الأولى بالرعاية للارتقاء بمستوى جودة الحياة المعيشية، وذلك وفق نموذج موحد لخدمة الأسر المستحقة.

وزار مركز الأمومة والطفولة على مساحة 1444 مترا، وكذا المركز الصحي بقرية منيل دويب بهدف تقديم خدمة طبية ورعاية صحية متميزة لأهالي الريف، وفي إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وتابع الأعمال الإنشائية لمدرسة الشهيد شوقي عبد الحكيم بإجمالي 22 فصلا دراسيا (رفع كفاءة)، وكذا إنشاء جناح جديد بالمدرسة (توسعات)، مؤكداً حرص القيادة السياسية على تطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار.

وأشارإلى كافة المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"؛ لتطوير قرى الريف والتي تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية علي أرض وطننا الحبيب، فضلاً عن تطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية نحو الأفضل.