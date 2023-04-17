الأمم المتحدة تدعو قادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع فى السودان لوقف الأعمال العدائية فورا

دعا انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء والبدء فى حوار لحل الازمة وأدان جوتيريش بشدة القتال الدائر فى السودان محذرا من أن أى تصعيد اخر يمكن أن يكون مدمرا للبلد والمنطقة .

وحث جوتيريش - فى كلمة له اليوم الاثنين حول السودان فى افتتاح أعمال منتدى تمويل التنمية ووزعتها الأمم المتحدة فى جنيف- كل من له تأثير على الوضع على استخدامه من أجل قضية السلام ولدعم الجهود المبذولة لانهاء العنف واستعادة النظام والعودة الى مسار الانتقال وفى الوقت الذى أدان جوتيريش سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المدنيين والعاملين فى المجال الانسانى ونهب المبانى قال ان الوضع الانسانى فى السودان كان محفوفا بالمخاطر بالفعل وهو الان كارثى .

الأمين العام للأمم المتحدة طالب جميع الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي بما في ذلك ضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والعاملين في مجال المساعدة الانسانية وأفاد جوتيريش بانه تحدث الى القيادتين السودانيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع كما انه يشارك بنشاط مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والقادة في جميع أنحاء المنطقة واكد المسؤول الأممى ان المنظمة تقف الى جانب شعب السودان في هذا الوقت الصعب للغاية مع الدعم الكامل لجهودهم لاستعادة الانتقال الديمقراطي وبناء مستقبل سلمي وامن .