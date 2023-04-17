 صحة الغربية: تنفيذ خطة تأمين طبي لاحتفالات المصريين بالأعياد - بوابة الشروق
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صحة الغربية: تنفيذ خطة تأمين طبي لاحتفالات المصريين بالأعياد

علاء شبل
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 10:06 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 10:06 م
تابع الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين، بأعياد القيامة المجيد، وشم النسيم، على مدار الأيام المقبلة، والتي تتضمن تقديم الخدمات (العلاجية، الإسعافية، الوقائية).

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كما تفقد وكيل صحة الغربية، سيارات الطوارئ وانتشار فرق التواصل المجتمعي حول الكنائس المختلفة؛ بهدف تقديم التأمين الطبي للمترددين على الصلوات أثناء الأعياد، وتقديم الأدوية المختلفة للمواطنين بالمجان من خلال الأطباء والصيادلة والرائدات الريفيات.

فيما شدد على تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالأعياد، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، ومتابعة توافر كل الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية.

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