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صندوق النقد الدولي يقلص توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل

وكالات
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 4:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 4:14 م

قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل هذا العام إلى 1.6%، بعد أن توقع في أكتوبر الماضي أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نموا بنسبة 3.1%.

وقال الصندوق، في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل سيبلغ في 2024 نسبة 1.6% وهو مستوى أقل من توقعات بنك إسرائيل البالغة 2%.

في المقابل، رفع الصندوق في تقريره لآفاق النمو العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 0.1% مقارنة مع توقعاته الواردة في يناير الماضي إلى 3.2%، وهي نفس نسبة النمو المسجلة في 2023، والنسبة المتوقع تحقيقها في 2025.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي، وفق الصندوق من متوسط سنوي 6.8% في 2023 إلى 5.9% في 2024 و4.5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وخفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.8% خلال السنة الحالية من 2.9% كانت متوقعة في يناير الماضي، مع تباين توقعات نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط والمستوردة له.

وتوقع تراجع نمو الاقتصادات المصدرة للنفط إلى 2.8% في 2024 من 3.4% كانت متوقعة في أكتوبر الماضي.


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