قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث التوترات بين إسرائيل وإيران والحرب في أوكرانيا

من المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في قمة يومي الأربعاء والخميس لمناقشة المستقبل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى التوترات الكبرى بين إسرائيل وإيران.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في بيان قبل انعقاد القمة، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن "يتحد في دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام القانون الدولي وتجنب الأفعال التي قد تزيد من التوترات".

وهاجمت إيران إسرائيل بشكل مباشر السبت الماضي، للمرة الأولى في تاريخ إيران.

وقالت إيران إن الهجمات التي شنتها باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كانت انتقاما لمقتل ضباط إيرانيين رفيعي المستوى في سوريا مطلع الشهر الجاري.

ويعتزم قادة الاتحاد الأوروبي بحث ما إذا كان يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم في وقف التصعيد في المنطقة، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف.

وتشمل قضايا الشؤون الخارجية الأخرى التي سيتم بحثها في القمة تأثير عدم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط على لبنان وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.

وتمت دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحدث إلى قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين عبر اتصال بالفيديو، حيث سيدعو حلفاء أوكرانيا إلى تزويد بلاده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وفي اليوم الأخير من القمة، من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا تقريرا حول مستقبل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وهو النظام التنظيمي الاقتصادي للتكتل الذي يسمح بحرية انتقال السلع والأموال والخدمات والأشخاص عبر الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.