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إبراهيم المصري: شخصية الفريق وراء التتويج ببطولة السوبر

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 1:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 1:45 ص

أعرب إبراهيم المصري، قائد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران الجزائرية.

وأشار المصري في تصريحات تليفزيونية إلى أن مباراة النهائي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن فريق الزمالك يضم عناصر من أصحاب الخبرات، مؤكدًا أن شخصية الأهلي وراء التتويج باللقب المؤهل لبطولة العالم للأندية.

ووجه المصري الشكر إلى كل من ساند الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الجميع سيقاتلون من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.


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