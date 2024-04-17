رئيس وزراء التشيك يختتم زيارته لأمريكا

ذكر رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، أنه متفائل بعض الشيء، بشأن الموافقة على حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، بعد المحادثات التي جرت أمس الثلاثاء، في الكونجرس الأمريكي والتي وصفها بأنها ودية ومنفتحة.

وفي حديثه إلى الصحفيين،أمس الثلاثاء، في ختام زيارته التي استمرت يومين إلى أمريكا، قال فيالا، إن أعضاء الكونجرس الأمريكي يقدرون الدور الذي اضطلعت به التشيك في مساعدة أوكرانيا، بالإضافة إلى مبادرة "التشيك لشراء قذائف لصالح أوكرانيا"، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الأربعاء.

واختتم رئيس الحكومة التشيكية، زيارته الرسمية لأمريكا، بالإشادة بأول برئيس تشيكوسلوفاكيا توماس جاريج ماساريك، عند تمثاله في الحي الدبلوماسي.

وكان الرئيس التشيكي بيتر بافيل، قد قال في مؤتمر صحفي، بعد قمة "البحار الثلاثة"، التي عقدت في مدينة "فيلنيوس" في ليتوانيا ، في 11 أبريل الجاري، إن بلاده تتفاوض بشأن اتفاق أمني ثنائي مع أوكرانيا.

يشار إلى أن التشيك طرحت منذ شهور مبادرة لشراء الذخيرة وقذائف المدفعية من خارج الاتحاد الأوروبي، لسد احتياجات أوكرانيا تعويضا عن الطريق المسدود الذي وصل إليه الكونجرس الأميركي بشأن المساعدات العسكرية، إضافة للتأخير في الإنتاج الأوروبي للذخيرة .

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد حث الغرب على تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لمواجهة الهجمات الجوية الروسيةالتي دمرت أو أوقفت عن العمل أكثر من اثنتي عشرة محطة لتوليد الكهرباء، منذ منتصف مارس.