إصابة 6 أشخاص في هجوم لحزب الله على شمال إسرائيل

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أفاد مسعفون إسرائيليون بأن ستة أشخاص أصيبوا، في هجوم من لبنان على شمالي إسرائيل، وبأن حالة أحدهم خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مقذوفا أطلق من لبنان سقط على مجمع سكني في قرية عرب العرامشة البدوية، اليوم الأربعاء.

وأفادت قناة المنار التابعة لحزب الله بأنه تم استهداف مبنى يضم جنودا إسرائيليين، وبوقوع إصابات في صفوفهم، ولم تؤكد إسرائيل هذا في البداية.

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي شن ضربات بالمدفعية الثقيلة على بلدات جنوبي لبنان عقب هجوم حزب الله. وكان هناك تبادل لإطلاق النار قبل ذلك أيضا.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي، اشتد الصراع بين حزب الله وإسرائيل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.