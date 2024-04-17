وزير الخارجية البريطاني: نأمل أن تتصرف إسرائيل بأقل قدر من التصعيد

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تتصرف إسرائيل بـ"أقل قدر من التصعيد" ردا على الهجوم الانتقامي الإيراني على تل أبيب.

جاء ذلك بعد لقاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بالقدس الغربية، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاميرون قوله: "من الواضح أن إسرائيل قررت الرد على الهجوم الإيراني ونأمل أن تتصرف بطريقة لا تؤدي إلا إلى أقل قدر ممكن من التصعيد".

ووصل كاميرون ووزيرة خارجية المانيا أنالينا بيريوك إلى إسرائيل في وقت تقول فيه تل أبيب إنها سترد على الهجوم الإيراني الذي وقع مساء السبت وصباح الأحد، بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن وزير الخارجية يسرائيل كاتس التقى في القدس الغربية اليوم الأربعاء، مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا.

وأضافت: "شدد الوزير كاتس للوزرين على أهمية استمرار الضغط الدولي من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين لدى حماس (في غزة) ومنع أي وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح المختطفين"، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن كاتس شكر كاميرون على مشاركة بريطانيا في كبح الهجوم الإيراني، والوزيرة بيربوك على موقف ألمانيا الحازم إلى جانب إسرائيل.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن كاتس " أوضح أن لإسرائيل الحق في الرد على الهجوم الإيراني، وطلب إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية وتعزيز فرض العقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني".

وزعم كاتس أن "إيران ووكلاءها يعرضون الاستقرار الإقليمي والعالمي للخطر. والآن لدينا فرصة لكبح جماحها"، بحسب ما نقلته الوزارة.

وأضاف: "لقد حان الوقت لتسمية الحرس الثوري باسمه الحقيقي – منظمة إرهابية وفرض عقوبات مؤلمة على مشروع إيران الصاروخي".