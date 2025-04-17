قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحديد أسعار المحروقات لا يرتبط فقط بسعر خام برنت، مشيرا إلى وجود الكثير جدًا من العوامل المؤثرة.

وتابع خلال مؤتمر صحفي: «في ظل الأزمات التي مررنا بها خلال الفترة الماضية، قعدنا لسنوات مرجئين أي زيادات في أسعار المواد البترولية، على أمل أن تنقشع هذه الأزمات الجديدة تماما والتي فوجئنا بها، وكنا نراهن على عامل الوقت، أنها قد تستغرق شهرا أو ثلاثة أشهر، لكنها للأسف استمرت لسنوات».

واستعرض التداعيات الكبيرة لهذه الأزمات العالمية على هيئة البترول، قائلا إن «هيئة البترول تحملت أعباء مالية ضخمة جدًا، رغم كونها هيئة اقتصادية، ونحن الآن نعمل على إصلاح وضع الهيئة لتعود إلى مسارها الطبيعي».

وأضاف: «في عام 2021، كانت الهيئة وصلت إلى مرحلة أنها قادرة على تحقيق مواردها ذاتيا، ولم يكن هناك دعم سوى دعم بسيط لأسطوانات الغاز، ولم يكن هناك دعم للسولار».

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن جزءا كبيرا من الأعباء الحالية يأتي من تكلفة الاقتراض التي لجأت إليها الهيئة لتأمين الموارد خلال الأربع سنوات الماضية.

وأوضح أن «تكلفة إنتاج اللتر من السولار أو البنزين ما زالت حتى اللحظة أقل من التكلفة الفعلية على الهيئة، لكننا تجاوزنا أكثر من 90%، والمتبقي شيء بسيط جدًا حتى نهاية العام، ولن يتم النظر في أي زيادات قبل أكتوبر المقبل».