سكرتير عام بني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء

واصل اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، عقد الاجتماع الأسبوعي؛ لمناقشة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء بدائرة المحافظة.

وجاء ذلك بحضور مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح بالمحافظة، وداليا فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية، ورامي رجب مدير إدارة التخطيط، ورؤساء الوحدات المحلية السبعة، ومسئولي المراكز التكنولوجية والري والزراعة، وجهات الولاية ذات الصلة.

واستعرض السكرتير العام، خلال الاجتماع، معدلات الإنجاز في فحص ملفات التصالح المقدمة في كل مركز على حدة، مع مناقشة آليات تذليل المعوقات، وأوجه التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وخاصة الزراعة والري.

وأكد تكليفات المحافظ على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتذليل أية معوقات تحول دون إنهاء الإجراءات، وذلك في إطار حرص المحافظة على التيسير على المواطنين، وسرعة البت في الطلبات وفقا للقانون.

وشدد السكرتير العام، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، وتحقيق المستهدف اليومي وفق خطة العمل المعدة سلفًا لكل مركز، لضمان الانتهاء من جميع الملفات العالقة، وتحقيق نسب الإنجاز المستهدفة والهدف من منظومة التصالح، بما يسهم في تقنين أوضاع المباني المخالفة التي ينطبق عليها شروط التصالح.