الأهلي يختتم مشواره في كأس الرابطة بالهزيمة أمام فاركو

تغلب نادي فاركو على ضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على استاد السلام جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، حيث استحوذ فاركو على الشوط الأول، فيما استحوذ الأهلي على الشوط الثاني.

وتمكن فاركو من تسجيل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 15 عن طريق اللاعب عبد الرحمن العشري، قبل أن يسجل عمرو ناصر الهدف الثاني في الدقيقى 17 بمقصية رائعة.

وفي الدقيقة 68، تمكن أحمد رضا هاشم من تسجيل هدف الأهلي في المباراة، بعد كرة قطرية من الظهير الأيسر التونسي علي معلول، انفرد على إثرها بالمرمى، وأسكن الكرة في الشباك.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد فاركو إلى النقطة الرابعة التي يغادر بها البطولة، مع الأهلي، صاحب المركز الأخير بلا نقاط.