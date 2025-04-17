 استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة للأونروا شمال غزة - بوابة الشروق
الخميس 17 أبريل 2025 4:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة للأونروا شمال غزة

غزة - (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 2:00 م | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 2:00 م

استشهد ستة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن طيران الاحتلال قصف مدرسة الأيوبية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمخيم جباليا؛ ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح.
وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم 18 من الشهر الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي تسببت في استشهاد مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.

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