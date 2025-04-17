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استهدف تجمعات مدنيين ومنازل ومراكز إيواء وخيام نازحين بأنحاء غزة، ما أسفر عن مجازر جديدة وضحايا معظمهم أطفال ونساء

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 43 فلسطينيا بينهم عائلتان كاملتان، بقصفه مناطق عدة في قطاع غزة ضمن إبادة جماعية متواصلة منذ 19 شهرا.

جاء ذلك جراء استهدافات إسرائيلية بطيران حربي ومسير وعبر المدفعية، طالت مدنيين داخل منازلهم وخيامهم ومراكز إيواء، وفي تجمعات مدنية متفرقة، وفق مصادر طبية والدفاع المدني وشهود عيان.

وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط عشرات الضحايا بينهم عائلتان كاملتان ونازحون في مراكز إيواء معظمهم أطفال ونساء.

وفي أحدث غارة، قتلت مسيرة إسرائيلية فلسطينيين أحدهما طفلة، بعد استهدافها تجمعا لمدنيين في منطقة المحطة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وخلال النهار، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدف تجمعا شرق مخيم النصيرات، فيما قصفت الزوارق الحربية الساحل الغربي للمخيم.

وفي جنوب قطاع غزة، أفاد الدفاع المدني باستشهاد أكثر من 15 فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء بعد استهداف من طائرة حربية إسرائيلية لخيام نازحين بمواصي خان يونس.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي أشعل النيران بالخيام ما تسبب في احتراق الجثامين، وإصابة نازحين آخرين بحروق شديدة.

وسبق ذلك، استشهد فلسطيني وطفله وإصابة 7 آخرين بعد استهداف طائرة إسرائيلية خيمتهم المقامة بمحيط أبراج طيبة غرب خان يونس.

وبموازاة ذلك، قتلت مسيرة إسرائيلية فلسطينيين اثنين آخرين بعد استهداف تجمع مدنيين في حي المنارة بخان يونس، قبل أن تقتل مسيرة أخرى فلسطينيا في حي السلام بالمدينة.

فيما قصفت مروحية إسرائيلية منزلاً لعائلة أبو دان بمنطقة أرميضة في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أسفر عن إصابات.

وفي رفح، أغارت مسيرة إسرائيلية على تجمع مدنيين في منطقة الشاكوش وقتلت فلسطينيا وأصابت اثنين.

في موازاة ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبان سكنية شمالي مدينة رفح، فيما استهدفت المدفعية مناطق عدة بمدينتي رفح وخان يونس.

وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية، تحت غطاء ناري، من منطقة ميراج شمال مدينة رفح إلى منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس.

وفي شمال القطاع، استهدفت مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وصلت جثامينهم متفحمة، فضلا عن مصابين بجروح خطيرة.

كما قصفت مسيرة أخرى خيمة نازحين في شارع الداخلية الجديد ببلدة جباليا، ما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وهم من عائلة واحدة، في مجزرة إسرائيلية جديدة ضمن الإبادة المستمرة.

وقُتل في هذه المجزرة جميع أفراد عائلة عسلية، وهم الزوجان وأبناؤهما الخمسة، إضافة إلى إصابة 15 آخرين.

وفي منطقة بيت لاهيا بالشمال أيضا، جرى انتشال جثامين 6 فلسطينيين بعد استهداف خيمتهم، وهم أفراد عائلة محمد العطل، الزوجة وزوجته وأبناؤهما الأربعة.

وفي الشجاعية شرق مدينة غزة، قتل فلسطينيان بقصف مدفعي إسرائيلي ضرب بكثافة الحي والأحياء المجاورة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات عسكرية وطائرات مسيّرة من نوع كواد كابتر.

فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بكثافة على ساحل مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، قتلت إسرائيل 1691 فلسطينيا وأصابت 4464 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع صباح الأربعاء.

وإجمالا، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.