شهيد وجريحان في استهداف إسرائيلي لمحطة تحلية مياه شرق مدينة غزة

استشهد شخص وأصيب اثنان آخران اليوم الجمعة إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة تحية مياه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت محطة تحلية مياه في حي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأضاف أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بشكل كثيف جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كانت حماس قد طالبت الإدارة الأمريكية، بصفتها الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، والوسطاء بـ"تحمل مسئولياتهم في وقف جرائم الاحتلال وإلزامه بتنفيذ استحقاقات الاتفاق".

وأول أمس الأربعاء ،قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بلغ 757 شهيدا و2111 مصابا، في حين ارتفع العدد التراكمي للقتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 72336 شهيدا مقابل 172213 مصابا.