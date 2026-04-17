أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية إنطلاق موسم توريد القمح المحلي وتجهيز 56 شونة وصومعة معدنية بمراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية 725 ألف طن و695 كيلو.

وأكد الأشموني، جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال ‏حصاد القمح ، حيث تُعد الشرقية من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية فى توريد الأقماح المحلية ، ‏وتصدرت المحافظة على مدار الأعوام الماضية الريادة فى توريد القمح على مستوى الجمهورية.

وأكد ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتيسير إجراءات إستلام وتوريد الأقماح، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا لهم على زيادة معدلات التوريد، مشدداً على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من التوريد وتجاوزه، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي ، وأن المحافظة مستمرة في المتابعة الميدانية لضمان انتظام منظومة التوريد وتحقيق أعلى درجات الإنضباط.

فيما أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح 250 فداناً ، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق المحافظة بلغت 394 ألفاً 315 فدانا بزيادة 24 ألف فدان عن العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم إجراء معاينات فنية لكافة المواقع التخزينية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على جاهزية تلك المواقع والسعة التخزينية الفعلية بها.

وأشار المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين انه تم استقبال 467 طن و690 كيلو قمح محلي في أول أيام التوريد ..لافتاً إلى تشكيل لجان الفرز والاستلام بكافة المواقع المسوقة والمعتمدة بنطاق محافظة الشرقية وتشمل 15 شونة تابعة للبنك الزراعي المصري و16 شونة تابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا تضم 3 صومع .. وصومعة بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة .. و7 شون لشركة مطاحن جنوب القاهرة مركز تجميع .. و9 صوامع للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين يضم 5 شون؛ بإجمالي 56 شونة وصومعة معدنية بمراكز ومدن المحافظة.