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ملايين الناخبين في أستراليا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع السبت لانتخاب برلمان جديد

كانبرا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 مايو 2019 - 8:29 م | آخر تحديث : الجمعة 17 مايو 2019 - 8:29 م

يتوجه نحو 11 مليون أسترالي إلى صناديق الاقتراع بعد غد السبت لانتخاب برلمان جديد، متوجين بذلك حملة انتخابية استمرت 36 يومًا تركزت حول تغيير المناخ والاقتصاد.

ويواجه رئيس الوزراء سكوت موريسون، زعيم الحزب الليبرالي ، تحديا كبيرا من حزب العمل المعارض الرئيسي الذي يقوده النقابي السابق بيل شورتن.

وأظهر أحدث استطلاعات الرأي، تقدم حزب العمل/ تيار يسار الوسط /على حكومة موريسون الائتلافية المحافظة بهامش ضئيل هو 51 إلى 49 في المائة.

ويتنافس المرشحون في الانتخابات الفيدرالية المقررة بعد غد السبت، على 151 مقعدا، ويحق للحزب الذي يحصل على أغلبية الأصوات تشكيل الحكومة.

كما تشمل الانتخابات اختيار 76 عضوا لمجلس الشيوخ، الذي تجرى الانتخابات على نصف مقاعده كل ست سنوات.

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