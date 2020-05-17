المجر ترفع الحظر على الحركة في العاصمة الاثنين المقبل

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان السبت، أنه سيتم رفع القيود المفروضة على حركة سكان العاصمة بودابست اعتبارا من الأسبوع المقبل، قائلا إن منطقة العاصمة المجرية أحرزت تقدما كافيا في مكافحة الفيروس كورونا المستجد.

وسيتمكن سكان بودابست من مغادرة منازلهم مرة أخرى، من بين أمور أخرى، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل فصاعدا دون الحاجة إلى تقديم سبب وجيه.

كما سيتم السماح للمتاجر بجميع أنواعها بالبقاء مفتوحة لفترة أطول، وسيتم السماح للمطاعم التي تضم مقاعد خارجية باستقبال الضيوف مجددا.

يشار إلى أن بقية المجر تتمتع بنفس الحريات منذ أسبوعين تقريبا. ومع ذلك، ما زالت قواعد التباعد الاجتماعي ووضع أقنعة الوجه الإلزامية سارية في جميع أنحاء البلاد.

وانخفض عدد الإصابات في المجر، وخاصة في بودابست، بشكل حاد.

وبحلول اليوم السبت، سجلت المجر 3473 حالة إصابة مؤكدة بفيروس سارس- كوف- 2 في جميع أنحاء البلاد، الذي يمكن أن يسبب الإصابة بمرض كوفيد- 19. وتم تسجيل 448 حالة وفاة حتى الآن.