السيسي: التزام مصر الراسخ بدعم الأشقاء في السودان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته امام مؤتمر باريس لدعم السودان، التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب السوداني.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ودعا السيسي جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، مؤتمرا لدعم السودان بحضور القوى الإقليمية بينها مصر، واثيوبيا لدعم العملية الانتقالية في السوادان وإنعاش الاقتصاد السوداني.

ويستهدف المؤتمر تقديم السودان في صورة جديدة، وهو الهدف الذي أظهره الوفد برئاسة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق اول عبد الفتاح البرهان، يرافقه ثمانية وزراء ونحو خمسين من قادة القطاع الخاص في باريس.

وجاء تنظيم مؤتمر دولي في باريس لتشجيع إحياء البلد الذي يعاني اقتصادا مضطربا عشية القمة المخصصة لتمويل الدول الأفريقية، والتي تنعقد أيضًا في العاصمة الفرنسية.