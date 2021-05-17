السيسي: التزام مصر الراسخ بدعم الأشقاء في السودان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته امام مؤتمر باريس لدعم السودان، التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب السوداني.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
ودعا السيسي جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية.
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، مؤتمرا لدعم السودان بحضور القوى الإقليمية بينها مصر، واثيوبيا لدعم العملية الانتقالية في السوادان وإنعاش الاقتصاد السوداني.
ويستهدف المؤتمر تقديم السودان في صورة جديدة، وهو الهدف الذي أظهره الوفد برئاسة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق اول عبد الفتاح البرهان، يرافقه ثمانية وزراء ونحو خمسين من قادة القطاع الخاص في باريس.
وجاء تنظيم مؤتمر دولي في باريس لتشجيع إحياء البلد الذي يعاني اقتصادا مضطربا عشية القمة المخصصة لتمويل الدول الأفريقية، والتي تنعقد أيضًا في العاصمة الفرنسية.