قائد الجيش الإيراني: عملية «سيف القدس» تعطي بشائر بتحرير القدس قريبا

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي إن "عملية سيف القدس تعطي بشائر بتحرير القدس الشريف قريبا".

وفي معرض تعليقه على آخر التطورات الميدانية للتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، أضاف اللواء موسوي: "نحن لا نشك إطلاقا بشأن تحقيق الوعود الإلهية ونعلم بأن الحق سينتصر على الباطل وأن الظلم والباطل سيزولان".

وأضاف: "عندما وعد قائدنا الحكيم (مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي)، بأن عهد إسرائيل لا يتعدى الـ25 عاما القادمة، ربما لم يكن يتصور الكثيرون بأن ذلك يحدث في ما نشاهده اليوم بهذه السرعة".

وتابع: "الصهاينة الذين كانوا يحلمون بالهيمنة على المنطقة، استسلموا وأصيبوا بالإفلاس في ساحة الحرب ضد قوات المقاومة اليوم، وقد تحول حلم (من النيل إلى الفرات) إلى كابوس الحفاظ على ثكنات إسرائيل الإرهابية".

وتوجه إلى المطبعين مع إسرائيل قائلا: "ينبغي على الخونة والمساومين في المنطقة أن يعلموا بأن دماء أطفال غزة ستغرق المطبعين وأصحاب صفقة القرن".

وأضاف: "نؤمن بأن استمرار جرائم الصهاينة جاء نتيجة لتقاعس وخيانة المطبعين القائمين على هذا المخطط".