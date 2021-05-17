الكرملين يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الضحايا بالمواجهات الفلسطينية الإسرائيلية

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، عن قلقه إزاء تزايد عدد الضحايا ومن ضربات سلاح الجو الإسرائيلي على مبان تتواجد بها مكاتب وسائل إعلام دولية.

وقال بيسكوف، في تصريح اليوم الاثنين: "نحن قلقون للغاية من وقوع مثل هذه الضربات، لا سيما ضرب مكاتب وسائل الإعلام الرائدة في العالم".

وأضاف: "نشعر بقلق بالغ أيضًا إزاء العدد المتزايد للخسائر البشرية"، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يجر حتى الآن أي اتصالات مع القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وتابع قائلا: "إذا لزم الأمر فإنه يمكن تنظيم مثل هذه الاتصالات، فمنطقة الشرق الأوسط مجاورة لنا وهذا الصراع يشكل خطرًا حقيقيًا في حالة نموه واستمراره بشكل غير منضبط؛ لأن العديد من الدول في علاقات صعبة فيما بينها"، منوهًا بأنه في الوقت الراهن جاري بذل جهود حثيثة لوقف تبادل الضربات.