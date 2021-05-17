إقلاع أول رحلة بمطار الملك فهد بالدمام بعد رفع تعليق السفر بسبب كورونا

شهد مطار الملك فهد الدولي بالدمام في المملكة العربية السعودية، إقلاع أول رحلة دولية على متن الخطوط الجوية الملكية الهولندية والمتجهة إلى مدينة أمستردام، تزامنا مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد الحربي، في بيان أوردته وكالة انباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أنه تم الاستعداد لقرار رفع تعليق السفر واستقبال المسافرين بتطبيق العديد من التدابير التشغيلية، التي تضمنت فتح بوابات إضافية في طوابق المغادرة وطوابق الوصول لتنظيم دخول المسافرين حسب الإجراءات الاحترازية، وزيادة موظفين فريق نقاط الفحص الصحي ليصبح عددهم أكثر من 70 موظفا لخدمة مسارات أكثر وتسهيل دخول المسافرين ومرتادي المطار، إضافة إلى توفير 12 جهازا إضافيا للفحص الحراري عند المداخل الرئيسة لصالة السفر، وإضافة مسارات إضافية لمنصات الجوازات في منطقة المغادرة والقدوم الدولي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة طيبة السعودية لتشغيل المطارات عن إنهاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة استعداداته وفق الضوابط والاشتراطات الصحية والدليل الإرشادي المحدث للإجراءات الصحية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني تزامنًا مع السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداء من اليوم الأثنين.

وأوضحت الشركة أنه تم تحديد بوابات مخصصة لدخول وخروج الركاب من وإلى صالات المطار وتخصيص فريق عمل للمتابعة وتأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع دخول غير المسافرين إلى الصالات، ويستثنى من ذلك مرافقو المسافرين ذوي الإعاقة، والحرص على ارتداء المسافرين لكمامة الوجه، كما وفرت معقمات اليدين عند جميع المداخل والمخارج.

وأشارت إلى أنه لن يتمكن أي مسافر أو موظف من الدخول إلى صالات المطار إلا بعد التأكد من حالته الصحية، ولن يسمح بالدخول لغير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تزويد جميع مداخل المطار بنقاط فرز بصري وكاميرات حرارية للتأكد من سلامة المسافرين قبل البدء بإجراءات المغادرة، وفي حال ملاحظة ارتفاع درجة حرارة المسافر تطبق الإجراءات المتبعة ويحول المسافر للمركز الصحي بالمطار لمتابعة الحالة الصحية.