أردوغان لبابا الفاتيكان: تعرض الفلسطينيون للمذابح سيستمر إذا لم يعاقب المجتمع الدولي إسرائيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبابا الفاتيكان فرانسيس الاول، إن الفلسطينيين "سيستمرون في التعرض للمذابح" إذا لم يعاقب المجتمع الدولي إسرائيل.

وذكر أردوغان في اتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان، إن رسائل البابا وردود أفعاله تجاه هذه المسألة "لها أهمية كبيرة من حيث حشد العالم المسيحي والمجتمع الدولي".

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، قال أردوغان واصفا "الوحشية التي ترتكب في فلسطين"، إن "الهجمات الإسرائيلية لا تستهدف الفلسطينيين فحسب، بل تستهدف المسلمين والمسيحيين والإنسانية ككل".

وكرر الرئيس التركي مطالبته المجتمع الدولي بإعطاء إسرائيل "الدرس الذي تستحقه"، مضيفا أن مجلس الأمن الدولي لم يظهر "الشعور (الضروري) بالمسؤولية".