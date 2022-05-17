مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر في مجال منع الفساد ومكافحته

عقد مجلس الوزراء السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، شهد الاجتماع الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته، بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية.



وخلال الاجتماع، شكر خادم الحرمين الشريفين قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، وللمواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة.



وقال، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء السعودي: «نحمد الله على ما تفضل به على هذه البلاد من شرف عظيم ومرتبة رفيعة، بخدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم، وعلى توفيقه لها في تمكين أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين في الحرمين، خلال شهر رمضان، والاهتمام والعناية بسلامتهم وأمنهم».



وأطلع العاهل السعودي، مجلس الوزراء على فحوى المحادثات التي جرت مع عدد من قادة الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي بعثها إلى أمير دولة الكويت، والرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية بوروندي.







#مجلس_الوزراء: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 17, 2022