يرى باسم عادل مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراة غزل المحلة التي أقيمت أمس الإثنين، وانتهت بخسارة زعيم الفلاحين، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

وقال عادل في تصريحاته عبر قناة "صدى البلد": «كانت هناك أخطاء تحكيمية كثيرة في مباراة غزل المحلة، وكنا قد أرسلنا اعتراضًا لرابطة الأندية وأخبرناهم بضرورة وأهمية مباريات الفرق التي تصارع على الهبوط»

وشدد: «نستحق 5 ركلات جزاء في مباراة غزل المحلة، والحكم أحمد حمدي لم يذهب لتقنية الفار، هذا الحكم كان تعرض للإيقاف سنة من قبل».

وواصل: «كنا نستحق الفوز وليس الهزيمة، ما يحدث في الدوري المصري لا أراه في العالم، هناك أندية ممنوع هبوطها، من المفترض أن يفوز الأفضل، لكن عندنا خلل في حقوق الأندية والرعاية، نحن الناد الوحيد الذي لا يوجد إعلان له»

ونوه: «نحن نحاول خدمة مصر واستدعينا رونالدينهو وسيكون متواجدًا في مباراة الأهلي، ونريد فقط تقدير لكي نأخذ حقنا».

ويستعد الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني، الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الـ 14 المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.