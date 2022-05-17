فوز طلاب حاسبات ومعلومات طنطا بالمركز الرابع في منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي

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فاز مشروع المدينة الذكية Smart City لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، اليوم، بالمركز الرابع علي مستوى الجامعات المصرية في إطار منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعى والذى تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات بالتعاون مع كلية الذكاء الاصطناعى، بجامعة كفر الشيخ، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

من جانبه هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الطلاب الفائزين، مشيرًا إلى دعم ورعاية جامعة للطلاب المبتكرين فى كافة التخصصات فى إطار دعم التحول الرقمى ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الرقمى القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار.

وتقدم رئيس الجامعة بالشكر لعميد كلية الحاسبات والمعلومات وهيئة الإشراف العلمى على إعداد المشروع الدكتورة عايدة نصر المدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات بالكلية وكذلك الطلاب الفائزين : أديان شريف، يوسف عادل، أمير السجان، إياد السنوسي.

وقال الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن فوز جامعة طنطا بمراكز متقدمة يأتى فى ضوء دعم الجامعة لروح الابداع والابتكار لدى الطلاب ونتيجة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية بالجامعة.

أوضحت الدكتورة نانسي عباس الحفناوي، القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، أن المشروع الفائز يتيح إمكانية مراقبة المنزل وإدارته والتحكم بالوظائف الحيوية به من خلال تطبيق علي الهاتف يتيح إمكانية التحكم، حيث توفر هذة التقنية الراحة والأمان لأصحاب المنازل.

وناقشت فعاليات المنتدى، العديد من الموضوعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعليمية، والمدن الذكية، وزيادة الوعي بتقنيات الحوسبة، والذكاء الاصطناعي، بحضور لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات وخبراء الاتصالات والذكاء الاصطناعي وعمداء الكليات بجامعة كفر الشيخ.