أوكرانيا: مقتل 7 مدنيين في منطقة دونيتسك شرقي البلاد

أعلن بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا مقتل سبعة مدنيين، وألقى باللائمة في مقتلهم على القوات الروسية.

وذكر كيريلينكو عبر تطبيق تليجرام أن ستة مدنيين آخرين أصيبوا.

وقامت روسيا بغزو أوكرانيا منذ نحو ثلاثة شهور وسجلت الأمم المتحدة مقتل ما يربو على 3700 مدني منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك.

ولقي ما لا يقل عن 382 مدنيا حتفهم في منطقة دونيتسك وحدها، كما أصيب 1096 مدنيا منذ بدء الحرب، وفقا للأعداد التي أفادت بها أوكرانيا.

وفي غضون ذلك، أفادت السلطات في منطقتين روسيتين اليوم الثلاثاء بالتعرض للقصف من الأراضي الأوكرانية.