صحيفة إماراتية: التطورات الإقليمية والدولية ترسم أسسا جديدة للعلاقات الدولية

قالت صحيفة (البيان) الإماراتية، في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، إن التطورات الإقليمية والدولية تتسارع وتلقي بثقلها على كل الدول بدرجة أو بأخرى، مشيرة إلى أنه منذ مطلع عام 2020 دخل العالم حقبة جديدة، وإن كانت قد بدأت بجائحة «كوفيد 19»، فجرى فيها رسم أسس جديدة للعلاقات الدولية على كل المستويات.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها تحت عنوان "حقبة جديدة" إن المنطقة العربية بدأت تتعافى بالتدريج من نار المؤامرات والإرهاب، داعية إلى انطلاقة عربية جديدة على الساحة الدولية فاعلة وقيادية وذات رؤية وتأثير لتلعب المنطقة دورا قياديا ليس فقط لقضاياها بل حتى على مستوى القضايا الدولية، مشيرة إلى أن هناك مخاطر وفرص في هذا الواقع الجديد، أن ما يهمنا كعرب اليوم هو مدى جاهزيتنا للدخول في هذه الحقبة الجديدة كطرف فاعل في صناعة القرار، وفي الدفاع عن المنطقة ومصالحها والالتزام بالمسؤولية الجماعية في قيادة المنطقة نحو بر الأمان.

وتابعت أن الاستقرار التدريجي يعود إلى الدول المضطربة بمساعٍ مشتركة عربية ودولية، وقد تنبهت قوى دولية كبرى منذ البداية أن المنطقة ليست لقمة سائغة للمطامع الخارجية.

وأوضحت الصحيفة أنه ومع التعافي التدريجي للمنطقة العربية من نار المؤامرات والإرهاب، تبرز تحديات عديدة أمام العرب، والتغلب على هذه التحديات يحتاج رؤية مبدعة في اجتراح الحلول والمخارج، فقد ابتعدت دائرة التوتر القصوى عن البلاد العربية منذ العملية العسكرية في أوكرانيا، وكذلك توترات بعيدة تحدث عبر العالم ضمن التنافس بين القوى الكبرى.

وأشارت إلى أنه آن الأوان لانطلاقة عربية جديدة على الساحة الدولية، انطلاقة فاعلة وقيادية وذات رؤية وتأثير، منوهة بأن للعرب إمكانيات كبيرة للتأثير الإيجابي، من ملف الطاقة إلى الموقع الجيوسياسي والإمكانيات التجارية والاقتصادية.