مصادر: أرامكو السعودية تدرس طرح شركة أرامكو للتجارة في البورصة

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تدرس طرح أسهم شركة أرامكو للتجارة التابعة لها في البورصة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية وهو ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم خلال العام الحالي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن أرامكو المملوكة للدولة تتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار، ومنها جولدمان ساكس جروب وجيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي، لدراسة الطرح المحتمل لأسهم شركة أرامكو للتجارة.



وقالت المصادر إن قيمة أرامكو للتجارة قد تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار. ومن المحتمل أن تبيع أرامكو، التي أصبحت أكبر شركة مسجلة في البورصة في العالم من حيث القيمة السوقية، 30% من أسهم أرامكو للتجارة.



يذكر أن "إل.جي إنيرجي سيليوشنز" الكورية الجنوبية جمعت في وقت سابق من العام الحالي 8ر10 مليار دولار من الطرح العام الأولي.