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المصري محمد منصور يقترب من شراء ناد أمريكي مقابل نصف مليار دولار

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 1:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 1:40 م

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن توصل رجل الأعمال المصري محمد منصور لاتفاق بالحصول على حقوق أحد أندية الدوري الأمريكي.

وفقًا لموقع "جول" العالمي، توصل رجل الأعمال المصري محمد منصور لاتفاق يقضي بحصوله على حقوق أحد أندية الدوري الأمريكي مقابل 500 مليون دولار "نصف مليار دولار أمريكي".

أضاف الموقع الشهير أن محمد منصور سيشتري نادي سان دييجو، ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي عن الصفقة، غدًا الخميس.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن منصور كسر بذلك الرقم القياسي للمبلغ المدفوع للحصول على حقوق إنشاء ناد وإشراكه في الدوري الأمريكي، حيث كان أعلى مبلغ للإنشاء مسبقًا 325 مليون دولار أمريكي لنادي شارلوت في عام 2019.

جدير بالذكر أن النادي سيبدأ موسمه الأول في الدوري الأمريكي بعد اتفاقه محمد منصور على الحصول على حقوق إنشائه، خلال عام 2025؛ ليرتفع عدد الأندية المُنافسة إلى 30 ناديا في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، ومن المتوقع أن تشهد كرة القدم الأمريكية إزدهارًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.


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