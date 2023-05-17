محافظ بورسعيد يستقبل رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم



استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال زيارته محافظة بورسعيد؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية للتعاون مع المحافظة في مجال تدريب حكام كرة القدم.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والكابتن محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم، وكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، وكابتن توفيق السيد عضو لجنة التحكيم، وكابتن مجدي رزق عضو لجنة التحكيم، وكابتن أحمد أبو العلا مدير لجنة الحكام.

ورحب محافظ بورسعيد بالقامات الرياضية وزيارتهم لمحافظة بورسعيد، قائلا إن بورسعيد تشتهر بأن كورة القدم لها كالماء والهواء، فهم يعشقون النادي المصري، مستعرضا الكيانات الرياضية بمحافظة بورسعيد والتي تتمثل في 34 ناديا، و43 مركز شباب، منوها إلى أن بورسعيد مدينة شبابية من الطراز الأول.

وأكد المحافظ أن النادي المصري بمثابة يعد أمن قومي لمحافظة بورسعيد، لما يمثله من أهمية كبيرة لدى الرأي العام البورسعيدي، لذلك نسعى لتقديم كامل الدعم المادي والمعنوي للنادي وأعضائه.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلميين تسجليين حول إنجازات محافظة بورسعيد في جميع المشروعات التنموية والخدمية.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لرئيس وأعضاء لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ لاختيارهم محافظة بورسعيد من أول المحافظات لتدريب حكام كرة القدم، فضلا عن اختيار محافظة بورسعيد لتكون مقر لاجتماع الحكام بمدن القناة، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للجنة وأعضائها.

من جانبه، توجه الكابتن محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم، بالشكر لمحافظ بورسعيد، بالإنابة عن أسرة كرة القدم ببورسعيد لدعمه المتواصل لكافة الفعاليات الرياضية، معربا عن سعادته بالدعم الغير محدود للنادي المصري.

وأكد أن محافظ بورسعيد قدم للنادي المصري الكثير من الدعم خلال الفترةالماضية، متمنيا أن تحظو كافة المحافظات حظو محافظ بورسعيد في دعم القطاع الرياضي، كما أثنى على التطوير الكبير في الخدمات ومختلف القطاعات بمحافظة بورسعيد.

وخلال كلمته، وجه البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر للمحافظ على حسن الاستقبال، مؤكدا على سعادته بتدريب حكام كرة القدم بمحافظة بورسعيد.

وذكر أنه يعتز بالنادي المصري ومحبته في قلوب الشعب البورسعيدي، وسيكون هناك تعاون مثمر في تدريب الحكام بمحافظة بورسعيد، كما أشاد أعضاء اللجنة بجهود محافظ بورسعيد في القطاع الرياضي بمحافظة بورسعيد، متمنيين للمحافظة استمرار التقدم والتطوير تحت قيادة محافظ بورسعيد.