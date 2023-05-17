إيران وروسيا توقعان على اتفاق لبناء خط للسكك الحديدية يربط بين البلدين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن مسئولين من إيران وروسيا سيوقعون على اتفاق بشأن بناء خط للسكك الحديدية يربط بين البلدين.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، إن طريق "رشت - استارا" سيربط مناطق على ساحل بحر قزوين في إيران بالحدود مع أذربيجان.

والمشروع هو جزء من ممر للنقل بين الشمال والجنوب سيمتد إلى روسيا.

وكان مساعد وزير الطرق الإيراني شهريار أفندي زاده، قد أعلن أن طهران قدمت مذكرة مقترحة تشمل 16 مادة حول كيفية مشاركة روسيا واستثمارها في مشروع سكة حديد "رشت - استارا"، وهما مدينتان شمالي إيران، تطلان على بحر قزوين.

ويمتد خط السكك الحديدية "رشت - أستارا" بطول 162 كم؛ ليكمل الممر الشمالي الجنوبي من بندر عباس إلى رشت ومن الأخيرة إلى أستارا، وعند اكتماله سيتم ربط إيران بروسيا وشمالي أوروبا عبر أذربيجان، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.