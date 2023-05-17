نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب يلتقي وفد جامعة فودان الصينية

التقى الدكتور عبدالفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة بـ"Zhimin Chen" نائب رئيس جامعة فودان الصينية والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة فودان في عدد من المجالات ودعم العلاقات بين الجانبين وتحقيق الفائدة المشتركة في الأهداف العلمية والبحثية والمهنية ودعم التبادل في مجال الموارد البشرية والتخصصات والعمل على تحقيق الأهداف على أساس المنفعة المتبادلة بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتبادل في المجالات المختلفة.

حضر اللقاء شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

ثمن عبد الفتاح سعود زيارة وفد جامعة فودان الصينية لجامعة عين شمس مشيرا إلى بداية التعاون بين جامعة عين شمس وجامعه فودان والذي بدأ منذ عام ٢٠١٧ بين جامعة فودان ومعهد البرديات الذي أصبح الآن جزءا من كلية الآثار وتم عمل ترميم مشترك لعدد من المخطوطات ثم امتد إلى تعاون بين جامعة فودان وكلية الطب في عام ٢٠١٨ مع مركز مصري للبحوث الطبية كذلك التعاون في مجالات جراحات الكبد ونقل الأعضاء وتدريب الممرضات في جامعة فودان وهي المشروعات التي بدات قبل جائحة كوفيد ١٩، آملا أن تحقق هذه الزيارة مزيدا من التعاون مع عدد من كليات الجامعة وليست كلية الطب فحسب.

وأبدى رئيس وفد جامعة فودان، سعادته بتواجده في رحاب جامعة عين شمس، ذاكرا أنها ليست أول زيارة له للجامعة حيث حضر توقيع مذكرة تفاهم بين مركز بحوث الأورام بمستشفيات جامعة عين شمس ومركز الأورام التابع لجامعة فودان.

واصطحب سعود، الوفد في زيارة إلى مركز الابتكار وريادة الأعمال I HUB لعرض عدد من المشاريع المقترحة للتعاون بين جامعة عين شمس وجامعة فودان وقد اجتمع الوفد بعدد من الأساتذة والمتخصصين من الكليات المختلفه لمناقشة مجالات التعاون المستقبلية بين جامعة عين شمس وجامعة فودان وتم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين الجامعتين تشمل التعاون في جميع الأنشطة بعد أن كانت مقتصرة فقط على المجالات الطبية والتمريضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، سحر موسى عميد كلية التمريض، ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق الدراسات العليا والبحوث، محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، تامر عمارة مدير إدارة العلاقات الدولية بكلية الطب.