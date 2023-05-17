الدعم السريع تنفي تعرض سفارة الأردن ومقر إقامة السفير السعودي لأي اعتداءات

نفت قوات الدعم السريع في السودان، التي يقودها محمد حمدان دقلو(حميدتي)، اليوم الثلاثاء تعرض سفارة الأردن أو مقر إقامة السفير السعودي لأي اعتداءات من أي جهة.

وجاء في بيان على الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع عبر فيسبوك أنه "خلافًا لمزاعم الانقلابيين وفلول النظام البائد المتطرفة، تأكدت قوات الدعم السريع خلال جولة ميدانية من عدم صحة المعلومات بشأن تعرض سفارة الأردن ومقر إقامة السفير السعودي لأي اعتداءات من أي جهة".

وأشار البيان إلى أن هناك مقاطع فيديو وأفادات موثقة تدحض ادعاءات وتضليل الفلول، مضيفا أن قوات الدعم السريع عملت طيلة فترة الحرب على تأمين البعثات الدبلوماسية ومقراتها إلى جانب القيام بعمليات إجلاء الرعايا الأجانب.

وعلى صعيد آخر، أشادت قوات الدعم السريع بالمواقف الوطنية للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت بشجاعة عن إدانتها لانقلاب فلول النظام البائد الذي تم التخطيط له للحيلولة دون تشكيل حكومة مدنية تقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد.

وأشارت إلى أن حزب الأمة القومي ظل عبر التاريخ يلعب دوراً وطنياً وريادياً مشرفاً في الحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً وقد تعرض بسبب تلك المواقف الجسورة إلى سلسلة من المؤامرات من النظام البائد بغرض إضعافه وتفكيكه والتشكيك في مواقفه تجاه قضايا الوطن المصيرية، ولا تزال تلك المؤامرات مستمرة أخرها اقتحام دار الحزب من عناصر النظام البائد بزي قوات الدعم السريع.

وأضافت أن قوات الدعم السريع تدين وبأشد العبارات تصرف فلول النظام البائد وتنكرها بزي قوات الدعم السريع في محاولة رخيصة لإلصاق التهمة بقواتنا من أجل الوقيعة بينه وجماهير الحزب.