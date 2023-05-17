أسامة نبيه يكشف حقيقة توقيع نجله يوسف لبيراميدز

كشف أسامة نبيه المدرب العام السابق بالزمالك، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدث عن توقيع نجله يوسف إلى نادي بيراميدز، من أجل الانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد يوسف نبيه مع ناديه الزمالك في شهر يونيو القادم، ولا يتم تمديد العقد حتى الآن.

وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية: «تلقينا عرضا من نادي الزمالك لتجديد عقد يوسف، ومجلس الإدارة قدم استقالته ولم يتحدث مع أحد، ولم أعرف مع من أتواصل»

وأضاف: «عبد الواحد السيد أخبرني أن ملف التجديد ليس مسؤوليته في الزمالك، وبعد ذلك بيومين المدرب أوسوريو قال لـ يوسف حدد موقفك هل ستستمر أم لا، ولن تتدرب مع الفريق حتي تحسم موقفك مع الإدارة».

وأوضح: «ويوسف قال لـ أوسوريو مع من سأتحدث في النادي، الوضع ليس مستقرًا، والمدرب أكد له أنه لن يكون معه حتى يحدد موقفه».

وتابع: «بالنسبة لي المدير الفني الأجنبي يستفيد من اللاعب حتي آخر عقده، ولا أحد يملك تأكيد بأن اللاعب وقع لـ بيراميدز، وقالوا له علي لساني إنني أكدت توقيعه للفريق السماوي، وأنا قلت أن هناك عرضا لكن البعض يؤكد أنه وقع».

وأتم: «أكرر الأمر نحن موجودون لو هناك رغبة من نادي الزمالك في التحدث معنا، ومن المفترض أن يقول له أحد إن الاتحاد الدولي يرفض تجميد أي لاعب أو أن يتدرب بمفرده».