مستشار رئيس وزراء العراق: قمة بغداد عكست إرادة قوية لتوحيد الصف العربي ضد التحديات

قال مازن الزيدي مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن القمة العربية التي عقدت في بغداد جاءت في توقيت حساس للغاية، مؤكداً أن القمة تعكس إرادة قوية لتوحيد الصف العربي أمام التحديات الراهنة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنَّ القضية الفلسطينية ظلت في صلب اهتمام القمة، حيث أعادت الدول العربية التأكيد على دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومطالبته بوقف الاحتلال الإسرائيلي فوراً.

وأشار إلى أن القمة طرحت مبادرات مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول العربية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد الزيدي على أن نجاح هذه القمة يعتمد بشكل كبير على الالتزام الفعلي للدول العربية بتنفيذ القرارات، والبحث عن حلول واقعية تضمن وحدة الأمة وتحفظ مصالح شعوبها.

ونوه بأن القمة رسَّخت مبدأ التضامن العربي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه المنطقة، منوهاً إلى أن التركيز الأكبر كان على القضية الفلسطينية التي لا تزال تمثل القلب النابض للأمة العربية.

وأوضح أن القمة شهدت نقاشات موسعة حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن تأكيدها على دعم جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة نتيجة النزاعات.