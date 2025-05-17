يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 21

العاصمة الإدارية 37 20

6 أكتوبر 37 20

بنها 36 21

دمنهور 33 20

وادي النطرون 34 20

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 35 21

الزقازيق 36 21

شبين الكوم 36 20

طنطا 35 20

دمياط 26 21

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 35 19

السويس 36 20

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 36 21

نخل 38 16

كاترين 36 15

الطور 35 24

طابا 36 20

شرم الشيخ 40 26

الإسكندرية 26 19

العلمين 26 19

مطروح 25 18

السلوم 26 18

سيوة 34 21

رأس غارب 38 25

الغردقة 39 26

سفاجا 38 25

مرسى علم 39 26

شلاتين 38 29

حلايب 34 25

أبو رماد 37 25

رأس حدربة 34 26

الفيوم 39 24

بني سويف 39 24

المنيا 41 25

أسيوط 43 25

سوهاج 46 26

قنا 47 28

الأقصر 47 28

أسوان 47 29

الوادي الجديد 45 26

أبوسمبل 46 28

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 32

المدينة المنورة 43 31

الرياض 39 26

المنامة 35 28

أبوظبي 36 27

الدوحة 40 29

الكويت 44 29

دمشق 35 17

بيروت 27 22

عمان 33 21

القدس 32 19

غزة 27 20

بغداد 40 25

مسقط 36 32

صنعاء 27 12

الخرطوم 44 31

طرابلس 27 19

تونس 28 18

الجزائر 24 14

الرباط 23 12

نواكشوط 31 19



- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 24 10

إسطنبول 21 13

إسلام آباد 42 27

نيودلهي 42 31

جاكرتا 33 24

بكين 27 13

كوالالمبور 34 25

طوكيو 26 19

أثينا 25 14

روما 24 12

باريس 22 10

مدريد 27 13

برلين 16 08

لندن 20 10

مونتريال 22 12

موسكو 20 09

نيويورك 23 14

واشنطن 27 15

أديس أبابا 26 13